Successo a Tempio per il Barber Battle Sardinia, ok all’edizione 2025

Si è svolta a Tempio Pausania, il 13 e 14 ottobre, la più importante competizione tra i migliori barbieri sardi: il Barber Battle Sardinia. L’evento, ospitato nello spazio Faber in Piazza Fabrizio De Andrè, ha visto due giorni intensi di sfide con forbici e rasoi.

I partecipanti sono stati valutati da un team di giudici di assoluto rilievo, coordinato dall’organizzatore dell’evento, Gianbattista Aisoni, affermato barber tempiese, e da Hiro Vitanza, noto barbiere, coach e imprenditore, considerato un vero trascinatore della barberia italiana.

I concorrenti hanno mostrato le loro abilità acconciando e rasando i propri modelli sotto l’attento sguardo della giuria composta da alcuni dei più autorevoli esponenti della barberia sarda e italiana. A valutare le performance sono stati: Francesca Pili, Marco Brungiu, Gerry Crobu, Roberto Cherveddu, Vanessa Brau, Giuseppe Pinniti (rappresentanti della Sardegna), insieme a Marco Baicin (Liguria), Armando Migando (Calabria), Marianna Stellato (Campania), Domenico Fedeli (Abruzzo), Giorgio Iacob (Trentino) e Daniele Boccanera (Lazio).

I partecipanti si sono sfidati in quattro categorie: Fast Fade, Modellatura Barba, Taglio Innovativo e Hair Tattoo. Le competizioni, serrate e di altissimo livello, hanno visto prevalere i seguenti vincitori: Simone Vigliani per la categoria Fast Fade, Alessandro Fiori per la Modellatura Barba, mentre l’olbiese Cristian Cretu ha conquistato sia il premio per il Taglio Innovativo sia per l’Hair Tattoo.

L’evento, però, non è stato solo una competizione. Alcune delle maggiori aziende italiane del settore, come Gamma+, Spano Beauty, You Barber, Immortal, Bulligans, Òmini, Luxina e Prisma Cosmetics, hanno allestito stand con i propri articoli e si sono esibite in veri e propri show, mostrando la qualità dei loro prodotti. L’occasione ha permesso anche momenti di dialogo e confronto tra professionisti, produttori e distributori, contribuendo a rafforzare i legami tra le varie componenti del settore.

Il Barber Battle Sardinia, patrocinato dal Comune di Tempio Pausania, ha rappresentato un momento fondamentale per il mondo della barberia sarda. Un settore che sta rapidamente evolvendo, allontanandosi dallo stereotipo della piccola bottega di paese per affermarsi come fenomeno di tendenza, in linea con il crescente desiderio maschile di curare sempre più attentamente la propria immagine.

Visto il successo di questa edizione, sia in termini di partecipazione che di affluenza di pubblico, gli organizzatori Gianbattista Aisoni e Hiro Vitanza hanno già annunciato l’appuntamento per la prossima edizione, prevista nel 2025.

