Tempio ospita Barber Battle Sardinia, la sfida tra i migliori barbieri

La città di Tempio Pausania ospita la sfida Barber Battle Sardinia.

Tempio per due giorni capitale sarda della barberia, la cittadina gallurese ospita domenica e lunedì Barber Battle Sardinia, la più importante sfida tra i migliori barbieri sardi. Presenterà l’evento, organizzato dal campione Gianbattista Aisoni, il pioniere della Barberia in Italia e mondiale Hiro Vitanza.

I partecipanti, a scelta, si sfideranno in quattro diverse categorie di gara: Fast Fade, Modellatura barba, Taglio innovativo e Hair tattoo. Premi speciali dedicati alla miglior barbieressa ed al miglior giovane. I concorrenti dei diversi contest saranno sotto l’accurato occhio del giudizio di professionisti del settore appartenenti alla regione Sardegna ed altri provenienti da ogni parte d’Italia: Francesca Pili – Sardegna; Marco Brungiu – Sardegna; Gerolamo Crobu – Sardegna; Roberto Cherveddu – Sardegna; Vanessa Brau – Sardegna; Giuseppe Pinniti – Sardegna; Marco Baicin – Liguria; Armando Migando – Calabria; Marianna Stellato – Campania; Domenico Fedeli – Abruzzo; Giorgio Iacob – Trentino e Daniele Boccanera – Lazio. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tempio, sarà ospitata nello Spazio Faber e nella piazza Fabrizio De Andrè.

All’interno ci saranno gli stand delle aziende sarde e non, con rivendita di prodotti ed esibizioni dei propri professionisti sul palco. Le aziende presenteranno tutte le loro novità per il mercato sardo.

L’evento ha come scopo principale quello di riunire una intera categoria, valorizzando il nobile e antico mestiere del barbiere dando lustro e visibilità alla regione Sardegna ed ai propri professionisti. Durante gli show sul palco sono previsti gli speech di diversi rappresentanti provinciali della Sardegna con performance tecnica e racconto del mestiere. Si terrà sul palco anche una lezione di comunicazione, crescita personale e introduzione al mondo del lavoro nel settore della Barbieria, dedicata a tutti gli studenti degli istituti professionali dell’acconciatura invitati per l’occasione, a cura di Hiro Vitanza, coach e trainer di riferimento per l’intero settore a livello nazionale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui