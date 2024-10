Maury’s si prepara ad aprire a Tempio Pausania

Il 23 ottobre apre a Tempio il punto vendita Maury’s.

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 8:30, verrà inaugurato a Tempio Pausania un nuovo punto vendita della catena Maury’s, specializzata nella vendita di prodotti per la casa, cura della persona e pulizia. Il negozio si trova sulla strada statale 127, in località Manzoni.

L’apertura ufficiale sarà caratterizzata da un evento pubblico, che includerà il tradizionale taglio del nastro e un programma di intrattenimento. Tra gli ospiti previsti, spicca la presenza del comico Maurizio Martufello, che sarà protagonista di uno spettacolo durante la mattinata. Per i presenti, sarà inoltre disponibile un buffet, e l’inaugurazione sarà trasmessa in diretta dall’emittente Radio Radio.

L’apertura del nuovo Maury’s arriva in un momento di espansione per la catena, già affermata su tutto il territorio nazionale. Durante l’inaugurazione, i clienti avranno la possibilità di approfittare di una serie di offerte esclusive, valide solo per l’occasione.

