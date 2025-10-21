Successo a Tempio per il “Barber Battle Sardinia”: ecco i barbieri vincitori

Trionfo a Tempio per la terza edizione del Barber Battle Sardinia.

Tempio Pausania è stata ancora protagonista del premio ”Barber Battle Sardinia”, celebrando i barbieri vincitori dell’edizione 2025. Due giornate di competizioni, formazione e spettacolo dedicate all’arte della barberia. Trionfa Alessio Chessa in tre categorie, premiata anche la barbieressa Giada Marino e il giovanissimo Lorenzo Dessì. Un successo per la terza edizione del contest dedicato al mondo della barberia che anche quest’anno ha richiamato a Tempio professionisti, appassionati e aziende da tutta la Sardegna e oltre.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tempio Pausania, si è svolta domenica 19 e lunedì 20 ottobre presso la Palazzina Comando, in concomitanza, domenica, con la più ampia manifestazione celebrativa “Un anno di Parco Inclusivo”, che ha animato tutta l’area del Parco Inclusivo Rinaggiu con esibizioni, tornei sportivi, musica e momenti di convivialità.

Organizzato da Gianbattista Aisoni e Hiro Vitanza, con il coordinamento di giuria affidato a Marco “Baicin” Tassisto, il contest ha visto sfidarsi barbieri e barbieresse provenienti da tutta la Sardegna. Domenica sono andate in scena le competizioni, con i migliori barbieri in gara nelle diverse categorie: Old School, Taglio Moda e Anglosassone, Modellatura Barba, Hair Tattoo & Color e Fast Fade, oltre alla categoria speciale “Premio Barbieressa”.

Lunedì 20 ottobre è stato invece il momento della formazione, con la “Barba Masterclass – L’eleganza nella barba. Dai forma alla barba, dai valore alla tua arte”, tenuta dal maestro di barberia Giorgio Iacob, che ha offerto ai partecipanti un’esperienza formativa di altissimo livello tra teoria, pratica e stile, seguita nel pomeriggio dalle premiazioni.

Chi ha vinto.

Le gare si sono articolate in cinque categorie principali, premiando tecnica, creatività e precisione: Old School: 1° Alessio Chessa, 2° Angelo Loddo, 3° Giuseppe Arrus Taglio Moda e Anglosassone: 1° Alessio Chessa, 2° Gabriele Serra, 3° Pierluigi Caria. Modellatura Barba: 1° Claudio Pino Pintus, 2° Omar Boi, 3° Gabriele Serra

Hair Tattoo & Color: 1° Alessio Chessa, 2° Edoardo Salas Marreros, 3° Stefano Cozzula. Fast Fade: 1° Gabriele Serra, 2° Giuseppina Manca, 3° Edoardo Salas Marreros. Premi speciali anche per Giada Marino, eletta Miglior Barbieressa, e per il partecipante più giovane, Lorenzo Dessì, appena 14 anni, simbolo della nuova generazione di barbieri che si affaccia con entusiasmo al mestiere.

L’organizzatore, il barbiere tempiese Gianbattista Aisoni, ha dichiarato “Sono molto orgoglioso di tutto – ha dichiarato – ogni volta i miei colleghi sardi si dimostrano all’altezza sia come giudici che come partecipanti alla gara, e concludiamo il Barber Battle con grande emozione e felicità. Siamo orgogliosi di vedere crescere ogni anno questa manifestazione. Il Barber Battle Sardinia è diventato un punto di incontro per barbieri, formatori e aziende che condividono la stessa passione per l’eccellenza e la creatività.”

Anche Hiro Vitanza ha voluto sottolineare la riuscita dell’evento: “Siamo felicissimi di come è andato l’evento: la Sardegna ci riserva sempre delle fantastiche sorprese e anche quest’anno chiudiamo l’edizione del Barber Battle Sardinia con grandissimo entusiasmo. La vera soddisfazione sta nel riuscire a creare ogni anno un gruppo di persone che in pochissime ore riescono a diventare come una grande famiglia. Una famiglia che si rinnova anno dopo anno, dando a moltissimi barbieri sardi la possibilità di offrire il proprio supporto a questa fantastica iniziativa. Tutto il gruppo di giudici sardi di quest’anno ha fatto in modo che l’evento rispecchiasse i valori della terra che ci ospita, e il contributo dei giudici arrivati da tutta Italia ci permette sempre di garantire la massima trasparenza e meritocrazia. Da oggi lavoreremo per decidere se e quando sarà la prossima edizione del Barber Battle Sardinia, con un nuovo squadrone di giudici sardi.”

