Auto si ribalta, gravissima anche una bambina di 18 mesi

Grave incidente stradale a Villacidro.

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio all’ingresso di Villacidro. Una famiglia con una bimba di 18 mesi è rimasta ferita dopo che la loro auto è uscita di strada e si è ribaltata per cause ancora da accertare.

I feriti sono stati tutti trasportati all’ospedale Brotzu. Le condizioni della madre e della bambina sono apparse subito critiche. La piccola, in particolare, è stata ricoverata con un trauma cranico e la sua prognosi è riservata. La notizia completa su Cagliarinews.

