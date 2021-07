La morte di Bianca Maria Oggiano.

Moglie di Fernando Magliocchetti, a lungo re della vita a luci rosse di Olbia, nota per il suo cuore d’oro e la sua grande disponibilità. Si è spenta il 12 luglio a Tempio, Bianca Maria Oggiano, 72 anni originaria di Aggius, ma da tempo residente nella città, a seguito di una malattia.

Una vita a lungo al fianco del marito, imprenditore noto nel mondo della notte e non solo, in quanto gestore del night Eurosmeralda ad Olbia e a causa del quale è balzato più volte alle cronache ed ha avuto anche ripercussioni giudiziarie. Ma Bianca Maria era anche conosciutissima per il suo impegno e la sua grande disponibilità. La coppia ha avuto un figlio, Tito, che attualmente gestisce un bar ad Olbia.

