La scadenza il 15 novembre.

Il Comune di Tempio informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, inferiore o uguale a 14.650 euro.

La borsa di studio regionale per l’anno scolastico 2018/2019 è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari della Borsa di studio nazionale 2018/2019).

Il buono libri per l’anno scolastico 2019/2020 è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Pubblica Istruzione, a Tempio presso il Palazzo Comunale in Piazza Gallura, al secondo Piano, stanza n. 6) entro il 15 novembre 2019: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:



1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;

2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

3. solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa

(Visited 60 times, 60 visits today)