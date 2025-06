I volontari di Plastic Free raccolgono i rifiuti nel bosco di San Lorenzo, a Tempio.

Nel bosco di San Lorenzo, a Tempio, sono stati raccolti rifiuti di ogni tipo: dal vetro, lattine, mozziconi e tanto altro ancora. In tutto dieci grandi sacchi, grazie all’intenso lavoro dei volontari dell’associazione Plastic Free, nella giornata ecologica di domenica 8 giugno.

L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio tecnico comunale, ha permesso di ripristinare la pulizia in una delle aree più importanti della città. A dare la notizia il Comune, che ha ringraziato la Casa famiglia di Tempio e a tutti gli ospiti per la partecipazione dell’evento. “Siamo felici di aver patrocinato questa iniziativa – ha commentato l’assessore Elizabeth Vargiu, che ha partecipato con i volontari alla raccolta – e di aver dato un contributo, tutti assieme, per rendere la nostra città ancora più bella”.

