La situazione coronavirus a Tempio.

Cala il numero delle persone positive coronavirus a Tempio, dove nelle ultime ore si registrano 9 guariti e 2 i nuovi casi.

Ad oggi il numero complessivo comunicato dalla piattaforma regionale è di 73 positivi. I soggetti posti in quarantena in quanto entrati in contatto stretto con positivi, sono invece 71.”Come sempre, vi invito, per il bene di tutti, a essere estremamente prudenti – commenta il sindaco Addis – a rispettare i divieti e a osservare sempre tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani, nonchè a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti seppure consentiti dalle regole di questi giorni”.

(Visited 67 times, 67 visits today)