I prossimi appuntamenti con i vaccini a Tempio.

Venerdì 16 aprile riprende a Tempio il piano vaccinale predisposto dalla Assl per i cittadini tempiesi. Fino a giovedì 15 chi, tra gli appartenenti alle fasce degli over 70 e degli over 60, fosse interessato a ricevere la prima somministrazione del vaccino potrà effettuare la prenotazione telefonando agli operatori dei Servizi sociali del Comune.

Nella giornata di venerdì verranno vaccinati gli over 70 fino a esaurimento delle adesioni, successivamente, gli over 60. Le somministrazioni, come di consueto, avranno luogo presso il teatro Tenda, a partire dalle ore 8 e proseguiranno fino alle ore 13.

Il sindaco Gianni Addis informa, inoltre, che il vaccino utilizzato sarà l’AstraZeneca e ricorda a tutti le rassicurazioni provenienti dal mondo scientifico e dagli Organismi sanitari nazionali ed europei competenti, circa l’efficacia del farmaco non solo sulle fasce degli over 60 ma anche sulle fasce più giovani e sugli utenti che pur presentando lievi patologie, abbiano ricevuto un parere positivo dal proprio medico curante.

Ad oggi, nella campagna di vaccinazioni in corso a Tempio, infatti, non si sono verificati casi di effetti collaterali o indesiderati. “Sulla base delle informazioni a noi pervenute – ha ribadito il primo cittadino di Tempio – nessuna delle persone vaccinate finora ha manifestato effetti collaterali significativi ma solo, e in pochi casi, le normali e prevedibili reazioni compatibili con la somministrazione di un qualunque vaccino.”

Il sindaco Addis si appella al senso di responsabilità di ciascuno affinché quanto fatto finora non venga vanificato. “È un modo – ha detto ancora il sindaco – per dimostrare di essere una comunità veramente solidale”.

Le vaccinazioni riprenderanno poi lunedì 19 aprile e gli aggiornamenti sugli orari verranno comunicati nei prossimi giorni. Per ricevere informazioni è possibile contattare gli operatori dei Servizi sociali del Comune ai numeri 079/679983 – 079/679999 – 079/679985 nei seguenti orari: lunedì ore 9-14, martedì ore 9-14 e 15,30-18, mercoledì ore 9-14, giovedì ore 9-14 e 15,30-18 e venerdì ore 9-14.

