Entro settembre i giovani e le squadre di calcio potranno allenarsi e giocare al Bernardo De Muro. Proseguono infatti i lavori di adeguamento dello storico campo sportivo cittadino che consentiranno la completa fruizione dell’impianto attraverso l’installazione di un manto erboso artificiale dotato di caratteristiche di ultima generazione , il rinnovo dei vari impianti idrici ed elettrici, le nuove torri faro e la realizzazione di una nuova recinzione maggiormente adatta.

Giovedì 16 luglio ci sarà il collaudo del sottofondo da parte della Lega Calcio, fase preliminare alla posa del manto in erba artificiale. L’intervento è quindi quasi in dirittura d’arrivo e presto la struttura potrà rivivere i suoi tempi migliori.

“Un importante piano di modernizzazione delle strutture sportive – commenta soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubbblici Francesco Quargnenti – portato avanti dalla giunta Biancareddu era doveroso per i giovani. Per questo l’obiettivo è stato quello di reperire il massimo delle risorse possibili. E far rinascere a nuova vita il Bernardo De Muro rientrava tra queste priorità. L’opera è stata finanziata con la somma di circa 680mila euro ed entro settembre sarà disponibile”

“Un’opera importante – commenta il vice sindaco Gianni Addis – fortemente voluta dalla giunta Biancareddu, che si inserisce all’interno di un complesso di azioni messe in atto in questi anni per la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture dedicate allo sport in città. Siamo contenti di poterla vederla realizzata. Consideriamo lo sport un settore strategico per la nostra città e in tal senso abbiamo lavorato”.

