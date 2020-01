L’appuntamento con il carnevale a Tempio.

Non appena finito il periodo natalizio, Tempio pensa già al prossimo grande appuntamento: il Carnevale. I preparativi per la sei giorni tempiese sono iniziati come sempre sin dagli ultimi mesi dell’anno precedente con l’approvazione dei progetti dei 18 carri allegorici a concorso e dei due carri di Re Giorgio e Mannena, ma è certamente ora che si accelerano i tempi.

Si mobilita l’organizzazione del Parco Tenda, la tensostruttura che anche quest’anno sarà montata nell’area della Pischiniccia e di cui è partita la campagna abbonamenti e la cui inaugurazione avverrà proprio il 20 febbraio in occasione del primo veglione del Giovedì Grasso.

Le sfilate del Carnevale di Tempio ospitano ogni anno diversi carri e gruppi, a concorso e estemporanei, dai paesi limitrofi, ma la novità di quest’anno è la presenza di un gruppo ospite di Calangianus, con un carro dal titolo “King Kong esce dal Garage”, un simpatico riferimento autoironico a un aneddoto secondo cui un carro raffigurante il gigantesco gorilla non sarebbe riuscito a uscire dal garage per prendere parte alla sfilata.

(Visited 487 times, 506 visits today)