Liquami fognari nel limpido mare de La Maddalena.

I liquami fognari ieri hanno oltraggiato il limpido mare de La Maddalena. Siamo nel porticciolo turistico di Cala Gavetta. Come si vede nel video girato dall’attivista maddalenino Pietro Aversano, tra le barche e i soliti branchi di pesci di varia dimensione, sono sgorgati copiosi i liquami dall’inconfondibile colore e dal fastidiosissimo odore.

Per molti non è una gran notizia: alcuni segnalano che lo stesso problema si sarebbe presentato per svariati mesi, e che si presenterebbe anche in altre zone dell’arcipelago. Inoltre, è pur sempre un porto, dunque, le acque non sono sicuramente tra le più limpide che si possano trovare nell’isola. Aversano, fondatore dell'”Ostricoltura La Maddalena“, non è rimasto indifferente, ed ha avvisato immediatamente tramite Pec a comune, provincia, ente parco nazionale, guardia costiera e noe. E’ intervenuta, prontamente e tempestivamente, la guardia costiera, segnala l’imprenditore.

Dunque, il problema per il momento, è risolto. Ciò che fa riflettere è che molti abbiano accolto il fatto con indifferenza e ironia, accennando alle imminenti elezioni. Come se fosse normale, al contrario, restare indifferenti e non intervenire, con la fogna che invade il più grande patrimonio dell’arcipelago.

