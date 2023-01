Conto alla rovescia per “Lu Carrasciali” di Tempio, ecco il programma

Il programma del Carnevale di Tempio.

Tutto pronto per l’edizione 2023 de Lu Carrasciali Timpiesu, il carnevale allegorico unico nel suo genere in Sardegna e ora candidato per diventare patrimonio dell’Unesco. Il comune di Tempio Pausania è pronto per regalare alla comunità, ai turisti e al pubblico che seguirà anche dalle dirette televisive, l’inedita edizione 2023 del Carrasciali Timpiesu.

Il calendario della nuova edizione del Carnevale di Tempio prevede il primo appuntamento il 12 febbraio, domenica, con due incontri imperdibili: il primo alle 10,30 è l’atteso raduno Bandistico regionale, il secondo alle ore 17 è la Gran parata delle Bande Musicali. Come tradizione vuole, il prossimo 16 febbraio avrà inizio la storica Sei giorni Carnevalesca. Si comincerà con la tradizionale sfilata di apertura del giovedì grasso che prevede l’ingresso in città di Sua Maestà Re Giorgio e lo Show dei Carri allegorici.

Palazzina Comando alle ore 16 di Venerdì 17 ospiterà il Convegno “Carnevale Tempiese: il mondo al rovescio ;aspetti etno-antropologici di una tradizione secolare. La serata proseguirà alle ore 18 in piazza XXV aprile alle ore 18 con Carrascialivemusic e gli Audiomagazine.

Sabato 18 nuova edizione della rocambolesca, divertente ed ecologica discesa delle più pazze e originali creazioni artigianali a quattro ruote, la Soap Boxracing. La seconda sfilata di Carnevale è programmata per domenica 19 febbraio dalle ore 15. Sarà la sfilata del matrimonio fra il Sovrano Re Giorgio e la sua promessa sposa, la popolana Mannena. Il corteo prevede la presenza di tutti i carri e i gruppi a concorso, maschere estemporanee, gruppi ospiti e immancabile Corte del Re.

Lunedì 20 febbraio il centro storico dalle ore 15 sarà il luogo preferito dai più piccoli impegnati nella storica sfilata dei bambini con giochi e animazione. Martedì 21 febbraio a partire dalle ore 15 terza e ultima sfilata dei carri allegorici, con processo al Re, condanna al rogo e spettacolo pirotecnico.

Sfilate ricche con undici carri sul percorso, appuntamenti con la tradizione eno-gastronomica nei ristoranti cittadini, e tanto spirito carnevalesco in tutti i locali (Pub e Bar ) con musica e balli. La direzione artistica di Alessandro Achenza ha in serbo una ricca serie di novità, capaci di rendere unica anche questa edizione del Carrasciali Timpiesu.

Come seguirlo da casa.

Anche per l’edizione 2023 del Carrasciali Timpiesu, sarà possibile seguire le dirette televisive del 19 febbraio su Teleregione live dig. terrestre ch 88 in streaming sui canali social dell’emittente . Il 21 febbraio abituale diretta su Videolina dig. terrestre ch 10 e Sky ch 819. Presente anche il Web con Canale 48.it

Lu Carrasciali Timpiesu 2023 ha il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Isola senza fine, dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,Fondazione di Sardegna, Associazione Carrasciali, Associazione Carrascialai Timpiesi, Associazione Turistica Proloco , Zema Bike, Cooperativa sociale ISS, la classe 78, Liceo artistico e Musicale De Andrè, Liceo Dettori, IAMDigital, Classe 74, Ad maiora APS,Mirtò.

