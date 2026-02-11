Forte vento in Gallura, annullata la sfilata di carnevale a Tempio

Annullata la prima sfilata del Carnevale di Tempio.

Tempio annulla la sfilata di Carnevale di domani 12 febbraio, Giovedì Grasso. La decisione è stata presa con i partner organizzatori e i Carrascialai con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del pubblico, dei partecipanti e di tutte le persone impegnate nell’organizzazione dell’evento.

Nelle prossime ore, e comunque in serata, seguiranno aggiornamenti ufficiali relativi a: ordine delle prossime sfilate; eventuali variazioni del calendario e possibile recupero della giornata di domani.

