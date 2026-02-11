Forte vento in Gallura, chiusi anche tutti i cimiteri di Olbia

Il sindaco di Olbia chiude anche i cimiteri.

A Olbia chiudono tutti i cimiteri a causa del forte vento. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e del peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura totale al pubblico di tutti i cimiteri.

La decisione, adottata in via precauzionale, si rende necessaria per tutelare la sicurezza dei cittadini e degli operatori, considerato il rischio di caduta di rami, alberi, tegole e possibili instabilità dei monumenti funerari all’interno delle aree cimiteriali.

Nella giornata del 12 febbraio saranno pertanto vietati l’accesso e la permanenza nei cimiteri di: Olbia – via Roma, San Giovanni, San Michele, San Pantaleo, Berchiddeddu, Trainu Moltu e Muddizza Piana. Sono inoltre sospese tutte le operazioni cimiteriali, incluse tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni.

Per quanto riguarda il Cimitero di Su Lizzu e il Tempio Crematorio, l’accesso resterà consentito esclusivamente al personale strettamente necessario a garantire i servizi essenziali, operando nelle sole aree non soggette a rischio.

