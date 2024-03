Un Centro antiviolenza a Tempio nel ricordo di Elisabetta Naddeo

Elisabetta Naddeo morì a 22 anni per mano di un giovane ossessionato da lei, i genitori donano a Tempio un Centro antiviolenza. Il centro, con spazi adatti alle persone con disabilità che desiderano vivere in autonomia, nascerà a Tempio Pausania. Tutto grazie alla generosità della famiglia di Elisabetta Naddeo. La giovane di 22 anni morì il 27 ottobre 2002 per mano di un ex compagno delle scuole medie.

Oltre vent’anni dopo questo femminicidio, i parenti della vittima hanno deciso di donare al Comune di Tempio i locali di loro proprietà. Lì potrà nascere il nuovo centro antiviolenza, che sarà dedicato proprio a Elisabetta. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’acquisizione della struttura, che è in fase di realizzazione.

