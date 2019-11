L’area della Pischinaccia di Tempio.

A seguito della delibera di giunta, il Comune di Tempio ha pubblicato il bando per l’affidamento temporaneo dell’area della Pischinaccia per l’installazione di una tensostruttura, come già avvenuto negli ultimi anni.

La grossa novità di quest’anno è la durata di tale affidamento. L’amministrazione ha infatti deciso di concedere tale spazio non solo per il periodo di Carnevale, come era solita fare, ma anche per quello natalizio, per un totale di ottanta giorni.

Lo spazio verrà concesso con affidamento diretto da parte della stessa amministrazione che si riserva dunque di valutare le proposte che perverranno.

