La morte del tenore Marcello Giordani.

La prematura scomparsa del tenore Marcello Giordani all’età di 56 anni ha lasciato sgomenti anche a Tempio, dove il maestro stava collaborando all’organizzazione del primo Concorso Lirico Internazionale De Muro-Giordani, Accademia Bernardo De Muro.

Un infarto fulminante ha messo fine alla vita del tenore, mentre si trovava nella sua casa ad Augusta, nel Siracusano. Giordani era noto in tutto il mondo e si era esibito sui palcoscenici dei più grandi teatri vestendo i panni di Cavaradossi in Tosca o Turiddu in Cavalleria rusticana o Don José in Carmen.

Una morte che ha lasciato increduli anche i componenti dell’Accademia Bernardo De Muro, che hanno comunicato di aver sospeso le iscrizioni al concorso, che si sarebbe dovuto tenere a Tempio dal 24 al 29 novembre, fino a nuova comunicazione.

“Coloro che avessero già provveduto alla formalizzazione dell’iscrizione saranno contattati personalmente telefonicamente o attraverso mail dalla segreteria – spiegano dall’Accademia -. Grati per la vostra comprensione comunichiamo inoltre, che forniremo in breve tempo approfonditi ed importanti dettagli sul proseguo delle attività inerenti il concorso”.

