A Tempio in quarantena anche tre classi.

Diciotto positivi e settanta in quarantena domiciliare preventiva. Tra i soggetti in quarantena domiciliare preventiva due classi della scuola media e una classe del liceo.

E’ il bilancio odierno dell’emergenza coronavirus in città. I positivi si trovano dunque in isolamento e così pure sono stati isolati e posti sotto controllo tutti i loro contatti diretti. Da mercoledì iniziano i test sierologici, su base volontaria, organizzati dal Comune con personale volontario dell’Ats, che coinvolgeranno prima gli studenti della scuola media e in successione le scuole elementari e le superiori, al fine di evitare assembramenti.

Si invita la cittadinanza alla prudenza, fanno sapere dal Comune, a osservare sempre tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani e tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente.

