Corri Nuchis, rinviata per maltempo la manifestazione a Tempio

Rinviata la manifestazione di atletica “Corri Nuchis”.

La manifestazione sportiva “Corri Nuchis“, organizzata dall’Atletica Tempio in collaborazione con la Fidal regionale e il Comitato Festa Nuchis, prevista per sabato 20, è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La decisione di posticipare l’evento è stata inevitabile, considerando le previsioni del tempo che non consentivano lo svolgimento sicuro della manifestazione.

I responsabili dell’organizzazione stanno lavorando per individuare una nuova data per l’evento e saranno comunicate ulteriori informazioni nei prossimi giorni. Il rinvio della manifestazione è un’opportunità per continuare a prepararsi e motivarsi per il grande giorno. Gli organizzatori, insieme alle autorità competenti, stanno lavorando per garantire che tutti gli aspetti logistici e di sicurezza siano curati nel dettaglio, al fine di offrire una manifestazione indimenticabile per gli atleti e gli appassionati di corsa.

