Maltempo su tutta la Sardegna, pioggia e vento in Gallura

Allerta gialla per maltempo sulla Sardegna, la primavera porta pioggia e vento per il weekend soprattutto in Gallura. A partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 19 maggio 2023, e per le successive 48 ore allerta giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico su Gallura, Logudoro, Campidano, Iglesiente, Montevecchio–Pischinappiu, Flumendosa e Tirso.

L’avviso arriva della Protezione Civile regionale che ha anche diramato un bollettino di condimeteo avverse per pioggia e temporali. L’allerta vale dalle ore 6 di sabato 20 maggio fino alle ore 18 di domenica 21 maggio 2023.

Nella giornata di sabato 19, infatti, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato. Sono previsti cumulati moderati e localmente elevati nel settore orientale, tra la Gallura e la costa centro orientale della Sardegna, generalmente moderati nel resto del territorio.

Anche per domenica 21 si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati generalmente moderati. Si prevede un’attenuazione dei fenomeni nel corso della seconda parte di domenica.

