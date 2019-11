Il muro di recinzione a Tempio.

Un antico muro di recinzione in blocchi di granito è crollato a Tempio in via Belluno in rione San Giuseppe. La parte superiore del muro, alto poco meno di due metri, è crollata per la lunghezza di circa una mezza dozzina di metri, con uno zoccolo di muro di qualche decina di centimetri rimanente.

La causa del crollo pare essere stato il maltempo: pioggia e vento hanno colpito negli scorsi giorni il centro gallurese. Nel crollo non si sono registrati danni a cose o persone, la zona è stata transennata con il traffico ridotto a senso unico alternato.

