Problemi con l’acqua a Tempio e dintorni: riparato il guasto

Disagi con l’acqua a Tempio e nei paesi vicini.

Ancora disagi con l’acqua a Tempio e dintorni con interventi notturni di Abbanoa. Il Comune ha dovuto chiudere oggi, 1° ottobre, la scuola primaria di San Giuseppe e la scuola per l’infanzia “Marcello Mastino” – Lu Spinsatellu, a causa di un problema di approvvigionamento idrico.

Poi, alle 8 del mattino, è stato ripristinato il normale flusso idrico. La società Abbanoa ha comunicato ieri sera che c’è stata una rottura nel tratto in uscita dall’impianto di sollevamento di Monte Muvri. I lavori di riparazione del ramo nord dell’acquedotto Lerno sono proseguiti senza sosta, anche durante la notte.

I Comuni che sono rimasti disalimentati sono stati Tempio Pausania, Calangianus, Erula, Aggius, Luras e Bortigiadas. I tecnici del Gestore hanno avviato l’intervento questa mattina: il punto particolarmente impervio ha richiesto l’intervento di mezzi pesanti che hanno realizzato uno scavo a una profondità di quattro metri. La condotta è risultata lesionata longitudinalmente: ciò ha comportato la necessità di eseguire non una semplice riparazione, ma la saldatura di un intero tratto di tubatura tuttora in corso.

E’ stata attivata anche un’alimentazione secondaria dei centri interessati utilizzando l’acqua proveniente dal Limbara, tramite lo sbarramento di Suliana, per rifornire il potabilizzatore di Pischinaccia a Tempio. La prima acqua, però, è risultata eccessivamente torbida e quindi per il momento non trattabile. È stato attivato anche un servizio sostitutivo di rifornimento tramite autobotti delle utenze sensibili presenti nel territorio.

La riapertura dell’erogazione all’utenza è avvenuta questa mattina, a seguito del completamento della riparazione e le successive manovre di riempimento della condotta (operazione che viene eseguita con gradualità per evitare eventuali nuove rotture dovute allo sbalzo di pressione) e la riapertura dei serbatoi comunali che alimentano le reti idriche.

