La messa per il centenario della nascita di don Luigi Giussani.

In occasione del centenario della nascita del Servo di Dio don Luigi Giussani (1922˗2005) e del 40° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), vengono celebrate centinaia di Messe in Italia e nel mondo, presiedute da cardinali e vescovi.

A Tempio Monsignor Sebastiano Sanguinetti celebrerà la Santa Messa per le comunità della Diocesi Tempio-Ampurias, e per tutti coloro che vorranno unirsi nel ricordo del grande educatore, nella Cattedrale di San Pietro Apostolo oggi, martedì 22 febbraio, alle ore 18. La partecipazione alle celebrazioni, aperta e su invito, seguirà le disposizioni anti-Covid in vigore.

L’intenzione delle Messe è di chiedere “per l’intercessione della Madonna ‘di speranza fontana vivace’, di vivere e di testimoniare ogni giorno in prima persona, nella fedeltà totale alla Chiesa, la responsabilità del carisma donato dallo Spirito di Cristo a don Giussani a beneficio di tutto il santo Popolo di Dio e dei fratelli uomini”.