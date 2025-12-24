Elezioni comunali a Tempio, la candidata Gianna Masu si presenta

La candidata sindaco Gianna Masu si presenta a Tempio.

A Tempio Pausania si accende il dibattito in vista delle elezioni comunali del 2026 con l’iniziativa “Tempio, città e territorio, verso la competizione elettorale 2026”, che si terrà sabato 27 dicembre alle 10:30 nell’Istituto Euromediterraneo, Aula Poupard, in viale don Luigi Sturzo.

La candidata sindaco presenterà le proprie idee e proposte.

Durante l’appuntamento, Gianna Masu, candidata a sindaco, presenterà le proprie idee e proposte per affrontare le sfide della cittadinanza, delineando una visione politica e strategica per i prossimi anni. Al termine del suo intervento, la candidata sarà disponibile per rispondere alle domande dei partecipanti, favorendo un dialogo diretto con cittadini e interessati alle tematiche locali.

L’obiettivo di stimolare la partecipazione e il dibattito.

L’iniziativa, promossa con l’obiettivo di stimolare la partecipazione e il dibattito pubblico, si inserisce nel percorso preparatorio alla campagna elettorale, offrendo uno spazio in cui approfondire questioni concrete e ascoltare direttamente la voce dei futuri candidati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui