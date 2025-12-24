Vigilia di Natale a Olbia, centri commerciali pieni e corso vuoto

Centri commerciali pieni a Olbia nella vigilia di Natale.

Come ogni anno, la vigilia di Natale ha visto a Olbia molti ritardatari impegnati negli ultimi acquisti. Già dalle prime ore del mattino, intorno alle 10, il centro commerciale Olbia Mare era affollato. Numerose persone con carrelli pieni, code alle casse e clienti nei negozi con borse piene di regali testimoniano la frenesia dell’ultimo momento. L’affluenza è destinata ad aumentare nel corso della giornata, favorita anche dal maltempo, con pioggia leggera che scoraggia passeggiate all’aperto ma spinge molti a concentrarsi sugli acquisti al coperto.

Il centro di Olbia si è presentato vuoto a causa del maltempo.

Nel contempo, corso Umberto e altre vie del centro storico sono apparse insolite per la vigilia, con un’affluenza ridotta che ha conferito un senso di malinconia alla giornata, in contrasto con la vivacità dei centri commerciali. L’atmosfera, tra la fretta dei ritardatari e la calma quasi deserta delle strade principali, racconta le diverse modalità con cui la città si prepara alle festività, rimarcando quanto il Natale possa essere vissuto in modi contrastanti a seconda dei luoghi scelti per gli acquisti e le passeggiate.

