Giovanni muore per un malore improvviso, dolore a La Maddalena

Dolore a La Maddalena per la morte di Giovanni Cavassa.

A La Maddalena, il ricordo di Giovanni Cavassa, scomparso prematuramente nelle scorse ore, si unisce al cordoglio per la perdita recente di suo fratello Paolo. La famiglia Cavassa, originaria di Santa Margherita Ligure, aveva da tempo instaurato un legame di amicizia con il comitato Roberto Siro, che segue con passione le squadre sarde, tra cui Cagliari, Torres e l’Ilva. A nome del presidente Antonio Garau e di tutti gli iscritti, il comitato ha voluto esprimere la propria vicinanza e onorare la memoria di Giovanni, rimarcando l’affetto e la stima verso la famiglia. La scomparsa di Giovanni segue a pochi mesi quella di Paolo, entrambi figure molto amate e originarie di Santa Margherita Ligure.

Il ricordo del comitato Roberto Siro.

“Ti ricorderemo proprio come il tuo fratellino Paolo, per la tua simpatia, per il tuo impegno nel sociale e per il grande cuore che avevi – afferma il presidente Garau -. In vita siete stati due esempi di cosa voglia dire fare del bene al prossimo, cosa voglia dire avere un cuore grande e cosa voglia dire essere una persona che in gruppo lavora, si diverte e ha sempre una battuta pronta o una buona parola per tutti.

“Speriamo che questi valori vengano colti dai più giovani. Vi possiamo dire che, anche se da lontano, sia voi sia l’amico Simone Pensa, anch’egli scomparso prematuramente subito dopo il suo grande amico Paolo, ci avete insegnato tanto. Se è vero che in cielo vogliono solo i migliori, dobbiamo accettare il fatto che tre amici preziosi siano volati in cielo in meno di un anno, così giovani. Ci stringiamo tutti attorno al padre Dria, stimato vetraio del paese, che gestiva da anni la vetreria insieme ai figli, e rivolgiamo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia e a tutti gli amici che li hanno amati e li ameranno sempre”, conclude Garau.

