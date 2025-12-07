Elezioni comunali a Tempio, ancora incertezza sui candidati

Tempio verso le elezioni comunali della primavera. 2026.

A Tempio Pausania la campagna per le elezioni comunali della primavera 2026 si muove tra incertezze e alleanze ancora da definire, mentre i partiti di sinistra sembrano in attesa di indicazioni strategiche per contrapporsi ai candidati già annunciati, Gianni Addis e Andrea Biancareddu.

Nicola Comerci non sarà candidato sindaco.

Tra le poche conferme circolanti, spicca l’uscita di scena di Nicola Comerci, consigliere Avs ed ex candidato sindaco, che ha chiarito di non guidare alcuna lista e ha rilanciato un appello alla “svolta generazionale”, criticando la ripetizione di schemi politici consolidati da oltre 30 anni. Comerci non scioglie però il nodo della sua candidatura al Consiglio, che valuterà solo se si realizzerà una coalizione ampia.

Nomi storici e volti nuovi nella politica tempiese.

La scena politica tempiese vede alternarsi candidati storici e nuovi volti, con strategie ancora incerte. Il sindaco uscente Addis, considerato favorito, conferma la continuità dell’amministrazione, mentre Biancareddu, pur anticipando la sua candidatura, sembra aver rafforzato involontariamente la posizione del rivale. Nuovi nomi, come Gianna Masu, dirigente comunale di Olbia, e Fabrizio Carta, editore televisivo e sindacalista, lavorano con prudenza alle proprie liste, senza sbilanciarsi troppo, ma potrebbero ridefinire gli equilibri con un sostegno ai candidati più forti. Ipotesi al momento inverosimile, ma in politica nulla è improbabile.