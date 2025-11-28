Tempio incontra Rosy Bindi, che presenta il suo libro sulla sanità

Rosy Bindi e l’incontro organizzato a Tempio Pausania.

Tempio ha ospitato la politica Rosy Bindi in un incontro, organizzato dal Circolo culturale Don Primo Mazzolari, incentrato sul rapporto tra i cattolici e la Costituzione italiana. Ieri, 27 novembre, nell’ex Palazzina Comando si è parlato dell’insegnamento di Vittorio Bachelet, giurista, docente, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, cattolico laico di straordinaria finezza culturale, vittima delle Brigate Rosse nel 1980.

All’incontro c’era anche il sindaco Gianni Addis e la Giunta comunale. ”Questo incontro ha portato nella nostra comunità il contributo di una donna che non ha mai separato il pensiero dall’azione, una politica attenta e capace di affrontare i problemi concreti del presente con la stessa passione civile che ha guidato tutta la sua vita istituzionale”, ha dichiarato il sindaco nella sua pagina ufficiale.

L’onorevole Bindi ha poi presentato il suo nuovo libro sulla sanità Una Sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto (Solferino), dialogando con il giornalista Gianni Garrucciu. Il sindaco si ritiene soddisfatto della presentazione perché ”una delle questioni più delicate e urgenti del nostro tempo, che tocca da vicino le nostre comunità e il nostro territorio, e assume oggi un significato particolare”, ha dichiarato.

La stessa mattina Rosy Bindi ha anche incontrato gli studenti delle superiori per parlare di democrazia. ”In occasione del mio intervento iniziale, ho avuto l’opportunità e il piacere di porgere un saluto e un ringraziamento a nome mio e dell’amministrazione all’onorevole Bindi, al presidente e al vicepresidente del Circolo Mazzolari, Paolo Sanna e Mario Medda, a Gianni Garrucciu e alle numerose autorità civili, militari e religiose presenti, fra le quali il comandante dei Carabinieri Marco Dantonia e il comandante della Guardia di Finanza Andrea Gualtieri, il nostro vescovo Roberto Fornaciari e il vescovo emerito Sebastiano Sanguinetti” dichiara il sindaco nella sua nota pubblicata sul social.