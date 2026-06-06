Elezioni comunali a Tempio Pausania, chi sono i candidati

I candidati alle elezioni comunali di Tempio Pausania.
A Tempio Pausania le operazioni legate alla consultazione elettorale si articoleranno su due giornate, secondo quanto previsto dal calendario ufficiale. Le urne resteranno aperte nella giornata di domenica 7 giugno dalle 7 alle 23, mentre nella giornata successiva, lunedì 8 giugno, sarà possibile votare dalle 7 alle 15. Per la carica di sindaco risultano in corsa cinque candidati: Andrea Biancareddu, Giannetto Addis, Fabrizio Carta, Gianna Masu e Romeo Frediani, che si contendono la guida dell’amministrazione comunale.
Candidato sindaco: Andrea Biancareddu
UniAmo Tempio, candidati consiglieri: Mario Addis, Antonio Anfossi, Pietro Carta, Francesco Casu (noto Franco), Simona Chessa, Anna D’Avino, Salvatore Deiana, Salvatore Maciocco, Sara Maurelli, Rosario Mazzara (noto Rino), Maria Agostina Mureddu (nota Maria), Battistina Pittui, Roberta Pruneddu, Francesco Tedde, Nicola Tondini e Nino Vargiu.
Candidato sindaco: Giannetto Addis
Tempio tradizione e futuro, candidati consiglieri: Anna Paola Aisoni, Salvatore Campus, Marco Careddu, Giorgio Chiarelli, Paolo Cossu, Roberto Ghiani, Nicola Grregu, Monica Liguori, Mariella Mossa, Vittorio Pintus, Gabriella Pola, Francesco Quargnenti, Sofia Ruberti, Giusi Sechi, Eleonora Serra, Elizabeth Vargiu.
Candidato sindaco: Fabrizio Carta
Tempio ritorna Città, candidati consiglieri: Piera Pirredda, Giuseppe Satta, Marilù Soro, Gianni Tamponi, Alessandra Amic, Maura Castagna, Claudio Cacciarru, Ilenia Pirrigheddu, Elio Orecchioni, Costantina (nota Tina) Ichm, Massimo Serra, Laura Pintus, Giuseppe Loi, Fabio Ledda, Kally Bazzu, Gavino Pes
Alleanza di Sinistra per Tempio, candidati consiglieri: Nicola Comerci, Tonina Manca, Monica Cusseddu, Marta Tolar, Alessandro Cordella, Lina Ziruddu, Franca Scano, Simona Masala, Mario Occhioni, Paola Pischedda, Maria Casta, Francesco Puliafito, Maurizio Tumminello.
Candidata sindaca: Gianna Masu
Con Tempio fronte Comune, candidati consiglieri: Alice Alias, Edvige Baldino, Claudia Baltolu, Susanna Careddu, Valentina Farina, Caterina Fresu, Daniela Giua, Brunella Manconi, Maria Rosalia Spanu, Lorenzo Carta, Fortunato Lucente, Dario Musselli, Carlo Menicucci, Marco Petitta, Roberto Satta, Simone Vacca.
Candidato sindaco: Romeo Frediani
Coalizione di centro sinistra con Romeo Frediani, candidati consiglieri: Maria Vittoria Bertolino, Chiara Cannas, Giuseppe Chessa, Cristian Contini, Angelo Cossu, Francesca Natascia Cugini, Caterina Dessì, Salvatore Granitzia, Gani Ganna Komar, Nicola Luciano, Rita Martinelli, Maria Luisa Poggi, Paolo Sanna, Angelo Tendas, Cinzia Tirozzi.