Occhio all’affluenza nei 14 Comuni al voto in Gallura

Sono 13 i centri della Gallura chiamati alle urne per le amministrative 2026, particolare attenzione rivolta verso l’affluenza.

L’affluenza alle 12 aggiornata:

GALLURA NORD-EST SARDEGNA 62 su 62 20,77 18,14 AGGIUS 2 su 2 26,98 16,37 BERCHIDDA 3 su 3 23,80 25,13 BORTIGIADAS 2 su 2 17,59 15,21 BUDDUSO’ 4 su 4 35,42 32,02 LA MADDALENA 11 su 11 15,88 16,17 LUOGOSANTO 2 su 2 20,01 22,47 MONTI 3 su 3 24,83 18,50 OSCHIRI 4 su 4 19,15 21,04 PADRU 5 su 5 22,50 19,92 SAN TEODORO 4 su 4 20,58 19,13 SANT’ANTONIO DI GALLURA 2 su 2 22,91 20,79 SANTA TERESA GALLURA 5 su 5 19,63 18,84 TEMPIO PAUSANIA 15 su 15 19,73 12,56

Tutti i 13 Comuni al voto

Si vota ad Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, La Maddalena, Luogosanto, Monti, Oschiri, Padru, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa e Tempio. Quest’ultimo, pur non avendo 15mila abitanti ma essendo capoluogo di Provincia, è l’unico centro dove ci potrà essere l’eventuale ballottaggio.

La Gallura rappresenta uno dei territori più importanti della tornata elettorale sarda, anche per la presenza di centri strategici come Tempio Pausania, La Maddalena, San Teodoro e Santa Teresa Gallura.

Gli elettori coinvolti sono stimati in circa 45 mila, una quota significativa del totale regionale di oltre 400mila cittadini chiamati alle urne. Nelle precedenti amministrative l’affluenza nei comuni galluresi interessati dal voto si era mantenuta generalmente sopra il 65%, con percentuali spesso elevate nei comuni più piccoli.

I paesi con un solo candidato

In Gallura sono cinque i comuni dove la corsa alla carica di sindaco vede un solo candidato. In questi paesi il risultato dipenderà soprattutto dalla partecipazione degli elettori. Per l’elezione del sindaco sarà infatti necessario il raggiungimento del quorum

Berchidda

Bortigiadas

Luogosanto

Oschiri

Sant’Antonio di Gallura

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