Elezioni in Gallura, ecco l’affluenza nei 13 Comuni chiamati alle urne

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7 Giugno 2026

di Giulia Rago

Occhio all’affluenza nei 14 Comuni al voto in Gallura

Sono 13 i centri della Gallura chiamati alle urne per le amministrative 2026, particolare attenzione rivolta verso l’affluenza.

L’affluenza alle 12 aggiornata:

GALLURA NORD-EST SARDEGNA62 su 6220,7718,14
AGGIUS2 su 226,9816,37
BERCHIDDA3 su 323,8025,13
BORTIGIADAS2 su 217,5915,21
BUDDUSO’4 su 435,4232,02
LA MADDALENA11 su 1115,8816,17
LUOGOSANTO2 su 220,0122,47
MONTI3 su 324,8318,50
OSCHIRI4 su 419,1521,04
PADRU5 su 522,5019,92
SAN TEODORO4 su 420,5819,13
SANT’ANTONIO DI GALLURA2 su 222,9120,79
SANTA TERESA GALLURA5 su 519,6318,84
TEMPIO PAUSANIA15 su 1519,7312,56

Tutti i 13 Comuni al voto

Si vota ad Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, La Maddalena, Luogosanto, Monti, Oschiri, Padru, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa e Tempio. Quest’ultimo, pur non avendo 15mila abitanti ma essendo capoluogo di Provincia, è l’unico centro dove ci potrà essere l’eventuale ballottaggio.

La Gallura rappresenta uno dei territori più importanti della tornata elettorale sarda, anche per la presenza di centri strategici come Tempio Pausania, La Maddalena, San Teodoro e Santa Teresa Gallura.

Gli elettori coinvolti sono stimati in circa 45 mila, una quota significativa del totale regionale di oltre 400mila cittadini chiamati alle urne. Nelle precedenti amministrative l’affluenza nei comuni galluresi interessati dal voto si era mantenuta generalmente sopra il 65%, con percentuali spesso elevate nei comuni più piccoli.

I paesi con un solo candidato

In Gallura sono cinque i comuni dove la corsa alla carica di sindaco vede un solo candidato. In questi paesi il risultato dipenderà soprattutto dalla partecipazione degli elettori. Per l’elezione del sindaco sarà infatti necessario il raggiungimento del quorum

  • Berchidda
  • Bortigiadas
  • Luogosanto
  • Oschiri
  • Sant’Antonio di Gallura
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