Olbia, le previsioni meteo per domenica 7 giugno 2026

Le previsioni meteo per la città di Olbia.
Per la giornata di domenica 7 giugno su Olbia le previsioni meteorologiche di 3bMeteo indicano condizioni di cielo in prevalenza poco nuvoloso nell’arco dell’intero giorno. Il quadro atmosferico, secondo le rilevazioni disponibili, non dovrebbe presentare variazioni significative, mantenendo una certa stabilità.
Le temperature attese mostrano valori compresi tra una minima di circa 18 gradi nelle ore più fresche e una massima che dovrebbe raggiungere i 24 gradi durante le ore centrali della giornata. Si tratta di un andamento termico che si mantiene su livelli tipici del periodo.
Per quanto riguarda la ventilazione, al mattino i venti sono previsti moderati e provenienti da nordest, mentre nel corso del pomeriggio la provenienza dovrebbe disporsi da est, mantenendo comunque un’intensità moderata. Le condizioni del mare risultano generalmente poco mosse, senza particolari segnalazioni di rilievo.