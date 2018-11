Stanziati dal Comune di Tempio 10 mila euro.

Il Comune di Tempio Pausania ha stanziato un finanziamento di 10 mila euro dedicato all’incremento della sterilizzazione dei cani appartenenti ai privati. Il finanziamento sarà ripartito, sotto forma di contributo. Il beneficio verrà concesso per un solo cane per nucleo familiare e l’entità varierà in base al reddito.

Gli importi che vengono erogati partono da 120 euro, per i nuclei familiari il cui indicatore Isee è superiore a 14 mila euro, per arrivare fino a 200 euro per chi possiede un indicatore Isee inferiore a 6 mila euro. I termini per presentare la domanda scadono il prossimo 26 novembre.

