Prorogato il concorso di idee di Olbia.

Il concorso “Coloriamo piazza Mercato” è stato prorogato. Più spazio, quindi, a più artisti e designer olbiesi che vogliono dare il contributo per ridare luce alla “piazza della vergogna”. C’è tempo, quindi, entro il 16 novembre per inoltrare altre idee. Lo scorso ottobre, l’amministrazione Nizzi aveva lanciato il Contest, rivolto a giovani artisti, designer e architetti. L’inoltro delle adesioni al concorso, scaduto il 31 ottobre, è stato posticipato per accogliere più domande.

Non solo colori. La piazza potrebbe anche essere arricchita di installazioni artistiche, l’importante è che siano conformi al regolamento per colori e materiale. Non ci saranno, tuttavia, freni per i partecipanti, che avranno ampia libertà di espressione artistica. L’unico limite sarà l’età richiesta. Largo ai giovani, dunque: i concorrenti dovranno avere un’età inferiore ai 40 anni. Il vincitore del contest sarà premiato dal Comune.

“Visto il successo del concorso di idee “Coloriamo Piazza Mercato” e la grande partecipazione, abbiamo riaperto i termini e i progetti potranno essere nuovamente presentati entro il 16 novembre – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Il progetto nasce dall’esigenza di riappropriarsi di uno spazio che in passato è stato il fulcro e il simbolo della nostra comunità, ha avuto un fprte valore sociale in quanto sede del mercato cittadino. La riqualificazione della piazza, ubicata nel centro storico di Olbia, in un contesto urbano con caratteristiche e peculiarità uniche, è inserita nell’ottica della rigenerazione urbana e valorizzazione scala locale e territoriale che questa amministrazione sta portando avanti”, conclude Nizzi.

Un’iniziativa, volta per alleggerire il grigiore della piazza, non proprio accolta con entusiasmo da tutti. Le accuse sono quelle di voler mettere una toppa agli errori del passato. Tuttavia, però, è sicuro che, secondo i propositi, presto lo squallore di piazza Mercato sarà solo un ricordo.

(Visited 34 times, 34 visits today)