Scompare a Tempio un gattino persiano di soli 3 mesi, gli appelli per trovarlo

Si perde un gattino a Tempio.

Apprensione a Tempio per un cucciolo di gattino persiano bianco che non ha fatto più ritorno a casa. Il cucciolo di gatto bianco si è smarrito il 14 maggio scorso in Zona Piazza Purgatorio e il suo ultimo avvistamento è stato piazza Gallura.

Numerosi sono gli annunci sui social per trovare il gattino e anche la pagina Pet Alert Sardegna, che si occupa di animali scomparsi, ha pubblicato un annuncio di scomparsa. Da quest’ultima emergono numerose scomparse di gatti e altri animali, che si allontanano da casa causando preoccupazione per i loro amici umani che li cercano. Il cucciolo scomparso poche ore fa a Tempio, un maschietto, ha solo 3 mesi e si teme purtroppo il peggio. Si spera che possa tornare sano e salvo in casa.

