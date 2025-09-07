Incendio nelle campagne di Tempio, il fuoco divora dieci ettari

Fiamme a Tempio, incendio in località Stazzo Santu Masu

Nelle campagne di Tempio un incendio che è uno dei quattro più impegnativi di questa domenica 7 settembre in Sardegna. Le fiamme hanno divorato 10 ettari in località Stazzo Santu Masu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Palau, assieme ai colleghi della stazione del di Luogosanto e dal personale a bordo dell’elicottero arrivato dalla base del Limbara

Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas di Tempio e Aglientu, tre squadre di volontari di protezione civile di Palau, Santa Teresa di Gallura e Arzachena e una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui