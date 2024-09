Prossima interruzione del servizio idrico a Tempio.

Martedì 10 settembre 2024 a Tempio si verificherà una interruzione del servizio idrico: verranno eseguiti i collegamenti alla rete delle nuove condotte idriche di Viale Settembrini e Via Rasella. Abbanoa comunica che, per consentire l’intervento, sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 8 alle ore 17, provocando disservizi nell’approvvigionamento idrico per le abitazioni situate in Viale Settembrini, Via Rasella, Via Val’Ossola, Via Olbia, Via Nuovo Stadio e nella località Rione Rinascita.

Il personale addetto si occuperà della regolazione dei flussi dai serbatoi per ottimizzare le riserve d’acqua disponibili. Il ripristino della regolare erogazione idrica è previsto a partire dalle ore 18:00, salvo imprevisti. Eventuali variazioni al programma saranno comunicate tempestivamente dall’ente e dall’amministrazione. In seguito alle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte, potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua al riavvio del servizio.

