Investito e ucciso il gattino persiano di 3 mesi scomparso a Tempio

Brutto epilogo per la storia del gattino scomparso a Tempio.

Brutto epilogo per la storia del gattino persiano scomparso a Tempio Pausania. Il maschietto, di soli 3 mesi, è morto investito. Tanta era la speranza di trovarlo vivo e molti gli appelli dal 14 maggio scorso, giorno in cui è scomparso il cucciolo.

Il piccolo felino era scomparso in piazza Purgatorio. A diffondere l’annuncio anche la pagina Pet Alert Sardegna. Purtroppo da poco è arrivata la notizia terribile per i suoi amici umani, da cui la il micino era sfuggito. Dopo l’avvistamento in piazza Gallura, che aveva acceso un po’ le speranze, il gattino è stato trovato morto a Tempio, molto probabilmente investito da un’auto. Una notizia che ha riempito di tristezza la cittadina gallurese.

