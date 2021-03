L’ordinanza del sindaco di Tempio.

Il giorno 6 marzo resterà chiuso l’ufficio postale di Largo de Gasperi a Tempio Pausania.

Sono infatti in corso di attuazione, per conto dell’Amministrazione comunale, i lavori per la realizzazione di una piazza adiacente all’edificio postale e per sabato 6 marzo è prevista l’esecuzione della pavimentazione del marciapiede, su Largo de Gasperi, adiacente il fabbricato che ospita gli uffici postali.

Per consentire il lavoro di rifacimento del marciapiede in sicurezza, domani quindi sarà necessario chiudere gli accessi all’edificio postale, riservati al pubblico.

