La candidatura di Anna Paola Aisoni.

Il 24 febbraio 2019 si vota per l’elezione del Consiglio Regionale ed il gruppo politico “insieme per la Gallura”, punta sulla figura dell’ex vicesindaco di Tempio Anna Paola Aisoni.

Si conferma dunque quanto annunciato, anticipando tutti, a marzo del 2018. Il gruppo formato da giovani amministratori locali e cittadini attivi nella vita politica dell’alta Gallura, uniti e determinati, quanto mai motivati, sostengono la candidatura di una donna che, nei cinque anni di opposizione cittadina e successivi tre anni di mandato da vicesindaco, con numeri da record, ha dimostrato con i fatti di avere coraggio e determinazione, capacità e passione, oltre ad una riconosciuta competenza.

“Una figura dinamica e grintosa – dichiara il gruppo politico Insieme per la Gallura – per cambiare volto e passo alla politica e portare una voce decisa a Cagliari dove, nei prossimi cinque anni dovremo difendere con le unghie e con i denti la nostra Gallura. Una giovane amministratrice che ha dimostrato nei suoi tre anni di mandato totale dedizione, forte senso di responsabilità, capacità innata alla condivisione ed al coinvolgimento (si deve a lei l’esperienza della rigenerazione urbana), ponendo sempre al centro il bene della città e del territorio. Abbiamo bisogno di politici disposti al sacrificio, di politici coraggiosi tanto da lottare per i nostri diritti sopra ogni cosa e contro chiunque, oltre i propri interessi e l’avidità personale”.

“La candidatura di Anna Paola Aisoni – continua il gruppo politico Insieme per la Gallura – ha suscitato da subito fortissimo interesse nella comunità dell’alta Gallura, dove il Gruppo è attivo tramite i suoi componenti locali, e da subito ha sollevato timore nell’ambiente politico, un timore che l’ha condotta addirittura a vedersi togliere le deleghe e cacciare senza spiegazioni plausibili dalla Giunta Comunale, della quale, fino a giugno 2018, rappresentava la punta di diamante. Ebbene abbiamo attraversato mesi tumultuosi, ma siamo uniti e convinti come mai che proprio per il coraggio, la determinazione e la serietà con la quale Anna Paola ha affrontato anche queste difficoltà, senza cedere a biechi ricatti, dimostrino inconfutabilmente che è la persona giusta per la nostra Gallura.

Anna Paola Aisoni sarà candidata nella lista del Partito Sardo d’Azione, nel quale partito, la stessa candidata e tutto il gruppo con lei, ripone la più convinta fiducia affinché sappia dare gambe ad un progetto politico di crescita e valorizzazione della nostra identità sarda nel pieno rispetto di tutte quelle peculiarità che rendono unica questa isola e la sua gente, fornendo risposte adeguate e concrete alle tante importanti istanze che affliggono la Sardegna”.

