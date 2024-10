L’ufficio postale di Budoni cambia look e avrà nuovi servizi

I lavori nell’ufficio postale di Budoni.

L’ufficio postale di Budoni si prepara alla ristrutturazione. Poste Italiane comunica che la sede è interessato, a partire da oggi, dagli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. In particolare, i lavori presso la sede del paese comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale.

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Budoni la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di San Teodoro, via Toscana, operativo secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio postale di San Teodoro è dotato di ATM Postamat in funzione h24.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Budoni, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in quaranta giorni lavorativi.

