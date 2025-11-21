Nasce a Tempio la nuova Fp Cgil, il segretario è Paolo Dettori

La nuova Fp Cigl a Tempio Pausania.

Ieri a Tempio è stata ufficialmente costituita la Fp Cgil Nord Sardegna, una nuova realtà territoriale nata dall’unione della Fp Cgil Gallura e della Fp Cgil Sassari. La nuova categoria si occuperà dell’intero territorio del nord Sardegna, precedentemente seguito separatamente dalle due strutture originarie. All’unanimità è stato eletto segretario generale Paolo Dettori, che insieme alla segretaria Jessica Cardia ha guidato il progetto alla base della nascita della più grande categoria FP della Sardegna. Completano la segreteria Claudia Fadda, Toto Terrosu e Lorenzo Scagliotti.

Secondo Cardia e Dettori, il risultato rappresenta un punto di partenza fondamentale per rilanciare l’attività sindacale nel nord dell’isola, favorire la crescita di un gruppo dirigente giovane e capace, e garantire la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Pur consapevoli delle grandi responsabilità che comporta, i dirigenti hanno espresso l’intenzione di collaborare strettamente con le camere del lavoro di Olbia e Sassari per perseguire gli obiettivi istituzionali del sindacato.

Il congresso straordinario si è concluso con l’intervento del segretario nazionale Fp Cgil Mauro Puglia, che insieme a Francesca Nurra ha proposto l’elezione di Paolo Dettori a segretario generale. Sono intervenuti inoltre Massimiliano Muretti e Danilo Deiana, rispettivamente segretari generali delle camere del lavoro di Olbia e Sassari, e Roberta Gessa, segretaria generale Fp Cgil Sardegna, a sottolineare l’importanza di questa nuova fase per il sindacato nella regione.

