Sono 54 i nuovi punti luce a basso consumo energetico.

La pineta di San Lorenzo potrà essere vissuta anche la notte. Cinquantaquattro nuovi punti luci a led a basso consumo energetico, illuminano, da lunedì scorso, per la prima volta, uno dei più importanti polmoni verdi della città.

L’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione e le prove di accensione sono state effettuate alla presenza dell’assessore all’ambiente Francesco Quargnenti e dell’assessore regionale Andrea Biancareddu, ex sindaco, che ha fortemente voluto, nel corso del suo mandato, questo nuovo servizio che renderà fruibile tutto il giorno la pineta creando un percorso che dalla Fonte Nuova arriva sino alla Pischinaccia e a Rinaggiu, altra zona dove a breve verranno investiti 3 milioni di euro per la creazione di un parco inclusivo con percorsi natura e sensoriali, laboratori inclusivi e nuovi campi sportivi che andranno ad aggiungersi a quelli esistenti, da adeguare.

“Con questo nuovo intervento – ha sottolineato l’assessore Francesco Quargnenti – vogliamo continuare nel percorso già intrapreso di valorizzazione delle nostre aree verdi e di sviluppo della naturale vocazione del nostro territorio, ambiente ideale, per le sue caratteristiche, per la cura del benessere psico fisico e per le attività all’aria aperta”. “L’iniziativa – prosegue l’assessore regionale Biancareddu che ci teneva ad essere presente e a vedere realizzata questa assoluta novità – punta, insieme ad altre, a rendere la città sempre più godibile e vivibile in ogni suo spazio, migliorando la qualità del tempo libero per le varie fascia d’età e anche per chi lavora fino a tarda sera, consentendo di trovare in città un contesto particolare dove praticare attività fisica all’aria aperta, anche la notte, in mezzo alla natura e al contempo, all’interno della città”.

Non solo. L’illuminazione può trasformare questo spazio della città in un esperienza visiva unica, che al contempo qualifica il compendio rendendolo più sicuro, invitante e frequentato. Con l”installazione delle luci a led, l’amministrazione comunale potrà garantire un nuovo servizio con costi contenuti, risparmiando energia e riducendo l’impatto ambientale. La Ditta Enel Sole che si è aggiudicata il riammodernamento della rete di illuminazione pubblica comunale ha effettuato il lavoro che, potrà essere ulteriormente, ampliato.

“Dare finalmente decoro, sicurezza e fruibilità 24 ore su 24 al nostro polmone verde era uno degli obiettivi importanti della nostra amministrazione. Grazie alla felice intuizione e alla concreta realizzazione del progetto generale di illuminazione pubblica da parte di Andrea Biancareddu e della sua Giunta – ha concluso il vice sindaco Gianni Addis – si vede concretamente realizzato questo sfidante proposito: illuminazione a led di tutta la città , compresa la Pineta di San Lorenzo e via Togliatti, di numerose vie periferiche che ne erano ancora sprovviste e delle nostre frazioni . Grazie a chi ha lavorato a vario titolo alla realizzazione di questo progetto, senza proclami ma con il concreto impegno quotidiano”.

