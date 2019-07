La consigliera regionale Cuccu sull’ospedale di Tempio.

“Quanto si apprende dalla cronaca quotidiana è sconvolgente e sconcertante. Ci troviamo davanti ad una sanità pubblica castrata e sabotata nell’operatività, che riesce a dare risposte alle emergenze del territorio soltanto grazie al senso di responsabilità e all’efficienza del personale sanitario”.

Sulle criticità della sanità pubblica a Tempio interviene anche la consigliera regionale del M5S Carla Cuccu. Riferendosi al personale aggiunge “che, nonostante faccia l’impossibile per garantire le prestazioni sanitarie nel territorio, risulta mortificato nel dover operare in situazioni precarie e non adeguate al caso specifico”.

Per la consigliera “anche Tempio deve avere un ospedale capace di garantire qualità ed assistenza nella prassi sanitaria, in particolar modo nella stagione estiva con l’afflusso turistico in crescita. Urge una concreta e lungimirante programmazione della riforma sanitaria regionale sarda”.

