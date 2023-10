Accessi più rapidi all’ospedale per donne e bambini, il progetto a Tempio

La presa in carico delle pazienti e dei bambini avviene in forma diretta, senza passare tramite il Cup all’ospedale di Tempio.

All’ospedale di Tempio le donne e i bambini accederanno in modo più rapido per alcuni servizi. Prende forma a Tempio Pausania il percorso “Do.Mino” del Dipartimento Donne e Minori, un progetto che nasce dalla sinergia tra le Unità Operative di Ginecologia e Ostetricia e di Pediatria.

L’obiettivo è personalizzare le cure attraverso un rapido accesso ai servizi offerti nel presidio ospedaliero Paolo Dettori, con un canale diretto per soddisfare i bisogni di salute di donne e bambini. Per portare avanti l’iniziativa il Dipartimento ha aperto un servizio di sportello all’interno dell’ospedale Paolo Dettori, negli ambulatori di Ginecologia e Pediatria, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Sono attivi, inoltre, due numeri di telefono, dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 12.00: per i bisogni di salute delle donne si potrà chiamare il numero 079 678241, per quelli dei minori il numero 079 678326.

Il progetto arriverà negli altri ospedali della Gallura.

”Do.mino è un contenitore di servizi con un’organizzazione che mette al centro la nostra utenza. Un progetto pilota che parte da Tempio Pausania e che, dopo questa fase di sperimentazione, intendiamo estendere progressivamente anche ai territori di Olbia e La Maddalena”, sottolinea il Direttore del Dipartimento Donne e Minori della Asl Gallura, Giangavino Peppi.

”Grazie alla rete costituita con le diverse Unità Operative, con le strutture sanitarie della Asl Gallura e con i Consultori familiari cercheremo di facilitare il percorso, monitorando periodicamente lo stato di salute dei pazienti e programmando gli appuntamenti per i controlli. Dopo la prima visita gli operatori sanitari prenderanno in carico l’utente, gestendo i suoi bisogni e preoccupandosi di agevolare il più possibile l’accesso ai servizi sanitari del territorio. Non occorrerà passare tramite il Centro Unico di Prenotazione. Ci occuperemo anche della parte burocratica, perché le pazienti effettueranno prima le visite e poi regolarizzeranno il pagamento del ticket attraverso le impegnative prodotte dai nostri medici. Lo sportello Do.mino sarà uno spazio visibile, segnalato all’ingresso dell’ospedale e all’esterno degli ambulatori di Ginecologia e Pediatria”.

”La strutturazione di questo servizio, con il quale i cittadini possono già cominciare a prendere confidenza, ci consente di mettere al centro anche i bambini – aggiunge il Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria della Asl Gallura, Angelo Attene – categoria fragile e bisognosa di attenzioni. Un accesso più rapido, la presenza di pediatri multispecialisti, le competenze multidisciplinari e una solida rete tra noi operatori sanitari sono i fattori che ci permetteranno di dare gambe a questa modalità di assistenza”.

Ma come sarà attivato il percorso “Do.mino”? ”Per fare un esempio: la famiglia ci segnala un problema del proprio bambino e noi indichiamo come accedere alla visita per avere un quadro più chiaro dei bisogni di salute del paziente. A quel punto potremo decidere di far svolgere altri esami specialistici nelle nostre strutture, che programmeremo in autonomia grazie alla collaborazione dei colleghi della Asl Gallura. Questo velocizzerà l’accesso alle cure – conclude dottor Attene – e avremo la possibilità di fornire risposte certe e più rapide ai cittadini”,

