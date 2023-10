Va a ritirare la posta della moglie morta a Tempio, ma l’impiegato vuole la sua delega

L’episodio accaduto alle poste di Tempio.

Sta facendo sorridere un episodio accaduto alle Poste di Tempio. Il messaggio di un residente è stato inoltrato e pubblicato dalla pagina “Eticapa.it – Associazione Nuova Etica Pubblica” di circa 11mila followers e ha dell’incredibile.

L’uomo racconta di essere andato all’ufficio postale per ritirare una raccomandata intestata alla moglie morta, dove c’era scritto “Eredi di”. Ma l’impiegato gli ha detto: “Non posso consegnarla perché intestata ad altra persona. Deve venire la signora a ritirarla”.

L’uomo ha risposto “La signora purtroppo non può venire. Guardi, è intestata ad altra persona, mia moglie che è deceduta”. Ma l’impiegato, che non ha compreso continua a digli di farsi rilasciare la delega dalla moglie. “Forse non mi sono spiegato, la signora non può rilasciarmi delega perché è deceduta, è morta”, ma lui ha risposto ‘Allora gli eredi’. Ho mandato indietro la raccomandata.Si trattava forse di una comunicazione TA.R.I”.

