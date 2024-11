Il comportamento molesto dei “parcheggiatori abusivi” all’ospedale di Tempio.

Il comportamento di alcuni “parcheggiatori abusivi” presso i parcheggi dell’ospedale civile di Tempio è al centro di alcune segnalazioni giunte alla redazione da parte di cittadini preoccupati per quella che descrivono come una situazione di pericolo.

Il copione descritto è lo stesso che si ripete quotidianamente in tutta Italia: il venditore ambulante segnala con insistenza un parcheggio libero. dopo che l’autista di turno ha parcheggiato il proprio veicolo chiede con insistenza di acquistargli qualcosa, o in alternativa, una mancia per aver “trovato” e “assegnato” il parcheggio libero. Poco importa se il parcheggio indicato con insistenza all’automobilista è riservato a mamme o portatori di handicap, o se posteggiare in quel parcheggio comporti una infrazione del codice della strada: insistono, affinchè l’automobilista faccia come dicono loro.

Poi le pressioni sul malcapitato automobilista: “Bullismo – viene definito in una delle segnalazioni -. Insistono per farti acquistare prodotti che non ti servono, assolutamente scadenti e di incerta provenienza, a prezzi alti“. E in alcuni casi non agirebbero individualmente: “In alcuni casi circondano in gruppo le persone e mettono la merce dentro la macchina, quasi per obbligarne l’acquisto. Non cambia nulla che tu sia un ragazzo, una donna, un anziano. Tanti pagano anche senza comprare nulla, perchè temono ritorsioni sulla propria automobile”.

In questo caso, al centro delle segnalazioni, oltre che i parcheggi dell’ospedale, in cui 4 individui opererebbero quotidianamente secondo la consolidata prassi, anche il parcheggio di piazza Aldo Moro, a fianco alla piazza delle Rimembranze, dove ad “operare” sarebbe presente un solo individuo.

