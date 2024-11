A Tempio arriva il mercatino di Natale, al via il bando

Il Comune di Tempio apre il bando per assegnare le casette del mercatino di Natale.

Anche a Tempio Pausania si lavora per rendere magico il Natale. Il Comune ha aperto il bando per l’assegnazione delle casette in legno per il Mercatino natalizio, che si terrà in Corso Matteotti. L’iniziativa è rivolta agli artigiani alimentari e non alimentari, ai creatori di opere dell’ingegno e ai produttori agricoli alimentari, offrendo loro l’opportunità di esporre e vendere i propri prodotti durante le festività natalizie.

LEGGI ANCHE: Dal villaggio di Natale alla casa del Grinch, cosa aspettarci per le feste a Olbia

Il Natale rappresenta una tradizione consolidata per la città. Ogni anno Tempio si riempie di luminarie e di manifestazioni magiche per le Feste e anche quest’anno con il ritorno del mercatino natalizio e altri eventi si vuole regalare non solo l’aria delle festività, ma il mercatino rappresenta un’occasione per scoprire artigianato di qualità, prodotti tipici e opere uniche, tutto immerso nell’atmosfera festiva.

Le richieste per partecipare al bando sono aperte e si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura entro la data di scadenza indicata nel regolamento ufficiali sul sito del Comune.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui