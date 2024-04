I lavori alla stazione di Tempio.

Sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria di Tempio Pausania. L’ex assessore regionale Andrea Biancareddu ha annunciato con soddisfazione l’aggiudicazione della gara d’appalto, che era stata preceduta da varie fasi, incluso l’ottenimento dei finanziamenti, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione della Soprintendenza del Ministero della Cultura.

La ditta vincitrice, specializzata in restauri, si occuperà di diversi interventi all’interno dell’edificio, compresa la salvaguardia delle tele di Giuseppe Biasi che decorano le pareti della sala d’attesa, un vero tesoro della stazione. Tra gli interventi previsti ci sono l’installazione di un sistema di videosorveglianza, la revisione della copertura, il ripristino degli intonaci e la sistemazione della pensilina metallica.

Questa ristrutturazione è fondamentale per il rilancio turistico di Tempio, considerando che la stazione è stata classificata come primo luogo del cuore in Sardegna secondo il FAI nel 2021.

